Dubiose Handwerker stellen hohe Rechnung

Eine Frau aus Ustersbach soll laut Polizei dubiosen Handwerkern 2500 Euro für die Reparatur ihrer Heizung bezahlen. Dabei geht die Heizung noch immer nicht. Nun ermitteln die Beamten wegen des Verdachts auf Betrug und Wucher. Die Frau aus Ustersbach rief demnach am Mittwoch einen Notdienst, den sie im Internet gefunden hatte.

Laut Google handelte es sich beim beauftragten Notdienst um einen Fachbetrieb aus der Nähe ihres Wohnortes. Nachdem die Handwerker ihre Arbeiten durchgeführt hatten, stellten sie der Frau einen Betrag in Höhe von über 2500 Euro für die Reparatur der Heizung und eine zusätzliche, nicht beauftragte Wartung der Heizung in Rechnung. Die Frau wurde von den Handwerkern so unter Druck gesetzt, dass sie einen Teilbetrag von über 1000 Euro sofort in bar und den Rest vor Ort mit EC-Karte bezahlte, berichtet die Polizei.

Als die Handwerker weg waren, stellte die Frau fest, dass die Heizung noch immer nicht funktionierte. Außerdem bemerkte sie, dass es sich um keinen örtlichen Betrieb handelte. Die Rechnungsstellung erfolgte von einem Betrieb aus Nordrhein-Westfalen. Der veranlagte Rechnungsbetrag erscheint ungewöhnlich hoch. Es steht im Raum, dass die Handwerker die Notlage der Frau ausgenutzt haben. (kinp)