Premiere bei den Theaterfreunden Ustersbach: Paul in der Krise sorgt für viele Lacher

Der Vorhang öffnet sich, das Licht fällt auf eine liebevoll eingerichtete Wohnküche, und sofort ist klar: Bauer Paul steckt wirklich in der Krise. Die Ustersbacher Theatermimen haben mit ihrer Premiere „Der Paul in der Krise“ von Toni Lauerer eine Punktlandung hingelegt. Regisseur Hubert Hillenbrand hatte wieder einmal ein gutes Näschen bei der Stückauswahl bewiesen und so hatten nicht nur die Schauspieler sichtlich viel Spaß, auch das Publikum im ausverkauften Forum durfte sich köstlich amüsieren. Neu auf der Bühne sind in diesem Jahr Benedikt Schmid und Andreas Bucher. Susanne Misof feierte zudem nach längerer Abwesenheit ihr Comeback.

Marcus Angele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ustersbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis