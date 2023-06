Ustersbach

Trotz hoher Schulden plant Ustersbach eine "Neue Ortsmitte"

Plus Die Pro-Kopf-Verschuldung in Ustersbach wird Ende 2023 bei knapp 2500 Euro liegen. Schuld daran sind sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Die Gemeinde Ustersbach wird auch in diesem Jahr wieder einen hohen Kredit aufnehmen müssen und ihre Rücklagen weiter abschmelzen. Hohe Ausgaben sind vor allem für den Ausbau der eigenen Wasserversorgung zu erwarten, an denen die Bürger ab 2024 beteiligt werden. Geld benötigt die Gemeinde auch für die weiteren Planungen der "Neuen Ortsmitte Ustersbach-Ost". Der Bebauungsplan für das erste Teilgebiet südlich der B300 wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitbeschlossen.

Wie schon im vergangenen Jahr rechnet Ustersbachs Kämmerin Marina Fischer auch für Ende 2023 mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 2500 Euro – weit über dem bayerischen Durchschnitt (circa 700 Euro). Schuld daran seien sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben, weshalb der Gesamthaushalt heuer mit 5,8 Millionen Euro fast 19 Prozent unter dem des Vorjahres liege. „Für eine kleine Gemeinde ist es schwer, die Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen durch ein großes Unternehmen auszugleichen“, benannte Fischer den Grund für die angespannte Haushaltslage, führte aber auch hohe Defizite im Betrieb der Wasserversorgung als Auslöser an. Trotzdem wolle man die Wassergebühren und Hebesätze, die bereits in den letzten Jahren erhöht wurden, beibehalten, unterstrich sie.

