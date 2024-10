Unfall: Auto touchiert Zaun und Schild

Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Ustersbach einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam er um 18.50 Uhr aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen von der Straße ab. Da war er gerade in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 1 unterwegs. Sein Wagen berührte einen Gartenzaun und ein Schild. Der Schaden an Schild, Gartenzaun und Pkw wurde auf 4.700 Euro geschätzt. Verletzt oder gefährdet wurde niemand. (corh)

