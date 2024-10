Das Auto des Geschädigten stand am Samstag zwischen 12 und 22.45 Uhr auf dem Geländer der Gersthofer Kirchweih. In diesem Zeitraum trat ein unbekannter Täter oder eine Täterin so gegen den linken vorderen Kotflügel, dass die Fahrertür laut Polizei nicht mehr geöffnet werden konnte. Der Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. (diba)

