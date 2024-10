Kirchweih, Kabarett, Flohmärkte - Tipps zum Wochenende

Die Kirchweih in

Gersthofen

findet heuer zum ersten Mal auf dem neuen Festplatz statt. Obendrein gibt es mit dem bekannten Gastronomen Stefan „Bob“ Meitinger einen neuen Wirt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit einem Freibierausschank. Danach spielt die Stadtkapelle aus Gersthofen, abends steht die Band The Jam´son auf der Bühne im Zelt. Ein Highlight am Samstagabend ist das Feuerwerk um 21 Uhr. Wer will, kann den Sonntag mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt starten. Das ausführliche Programm zur Kirchweih finden Sie auf unserer Webseite unter

augsburger-allgemeine.de/augsburg-land.