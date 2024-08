Volksfeste, Konzerte, Party - das ist am langen Wochenende geboten

Der Sommer gibt im Augsburger Land noch einmal sein Bestes. Bei Sonnenschein und hoffentlich lauen Sommernächsten gibt es da im Augsburger Land in den kommenden Tagen viel zu erleben. Unsere Redaktion hat einige Tipps zusammengefasst:

Festwoche in Thierhaupten mit Umzug im Livestream

Eines der größten Feste im Landkreis ist die Festwoche in Thierhaupten. Am Dienstag hat es begonnen und noch die ganze Woche lang wird ausgiebig gefeiert. An drei Tagen werden mit den Partybands „Rotzlöffl“ (Mittwoch, 14. August, ab 20 Uhr), die „Joe Williams Band“ (Donnerstag, 15. August, ab 20 Uhr) und „Allgäu Power“ (Samstag, 17. August, ab 20 Uhr) das 2.500 Besucher fassende Festzelt „rocken“. Gemütlicher wird es an den drei Abenden, wo die „Original D`Lechtaler Musikanten“ vom Musikverein Thierhaupten aufspielen werden. Einer der Höhepunkte ist der große Festumzug am Sonntag ab 13.30 Uhr. Wer keine Zeit hat vor Ort zu sein, kann sich den Umzug auch auf der Internetseite unserer Redaktion im Livestream ansehen.

Icon Vergrößern Unsere Redaktion überträgt den Festumzug aus Thierhaupten am Sonntag im Livestream. Foto: Claus Braun Icon Schließen Schließen Unsere Redaktion überträgt den Festumzug aus Thierhaupten am Sonntag im Livestream. Foto: Claus Braun

Feiern auf der Skihaserlparty in Welden

Besonders bei Jüngeren beliebt ist die Skihaserlparty in . Mitten im Sommer wird der Sportplatz da zur Party-Piste. Gefeiert wird gleich zweimal, nämlich am Mittwoch- und am Samstagabend. Neu ist eine Party für Kinder, die am Samstag von 16 Uhr bis 19 Uhr stattfindet.

Abkühlung und gute Musik gibt es am Samstag in Fischach. Ab 20 Uhr spielt dort nämliche die Band „Accoustic-Delight“, Pop aus drei Jahrzehnten. Wer will, kann davor Abkühlung im großen Becken des Naturfreibads finden.

In Bobingen steht bis Donnerstag das Volksfest im Mittelpunkt

In Bobingen steht bis Donnerstag das Volksfest im Mittelpunkt. Am Mittwoch steigt dort die 90er-Jahre-Party mit DJ K-Louis. Tags darauf erwartet ein buntes Programm die Besucher und Besucherinnen: Ab 9 Uhr glänzt das Chrom bei der Oldtimerausstellung auf dem Singoldhallen-Gelände. Um 11 Uhr findet eine Fahrzeug- und Schaustellersegnung statt. Nach dem Country-Frühschoppen mit Ronny Nash (ab 11.30 Uhr) gibt es Kaffee und Kuchen. Am Abend ist ab 18 Uhr wieder Party im Festzelt angesagt. Gleichzeitig bietet der Vergnügungspark mit seinen Fahrgeschäften, Schieß- und Losständen sowie Zucker- und Imbissbuden Spaß und Unterhaltung auf dem Festplatz. Geöffnet ist er am Mittwoch ab 14 Uhr und am Donnerstag ab 10 Uhr.

Lauer Sommernächste im Schwabmünchner Rathausgarten

Laue Sommernächte und Musik vom Feinsten gibt es in den kommenden Tagen im Rathausgarten in Schwabmünchen. Dort steht am Donnerstag beim „Sommer 100“ der Auftritt des Njamy-Sitson-Quartett im Rathausgarten auf dem Programm. Der charismatische Vokalist und Multiinstrumentalist Njamy Sitson, der aus Kamerun stammt, will mit Henrique de Miranda, Anna Malika Kaita und Myriam Sitchet zur Völkerverständigung beitragen. Am Freitagabend erwartet die Fans ein Hauch von Südamerika: „Banda Brasil“ kommt in den Rathausgarten. Die Band verbindet traditionelle, brasilianische Musik mit der modernen Musik des Landes - spannende, emotionsgeladene Songs, vorgetragen von erstklassigen Musikern der deutsch-brasilianischen Gemeinschaft. Von Südamerika zurück nach Europa: „Fuente del Fuego“, das sind zwei Gitarristen, eine Sängerin und eine Tänzerin, treten am Samstag im Rathausgarten auf. Sie bringen eine Kombination von spanischem Flamenco mit instrumentalen Gitarrenstücken und spanischem Pop mit. Am Sonntag beschließt das Trio Sandra Dell’ Anna das lange Wochenende im Rathausgarten: Die Sängerin und Songschreiberin Sandra Dell’ Anna präsentiert ihr neues, emotionsgeladenes Programm „In Canto Italiano“. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse sowie online oder am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr im Kulturbüro der Stadt. (mcz, kinp)