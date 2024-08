Konzerte, Weinfest, Theater: Das ist am Wochenende im Landkreis geboten

Am Wochenende noch nichts vor? Unsere Redaktion hätte da einige Ideen - vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Ein Überblick der anstehenden Veranstaltungen:

In Schwabmünchen wird es musikalisch

In Schwabmünchen wird es am Wochenende gleich mehrmals musikalisch. Gestartet wird am Samstag um 19 Uhr mit der Stadtkapelle. Zusammen mit den „SingGoldies“ wird diese den Luitpoildpark mit Serenaden der Liedertafel füllen. Rockiger wird es stattdessen bei den Hexentürmen in Schwabmünchen. Am Samstag und Sonntag ab 19.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher beim Sommer 100 etwa Rock aus den 60er und 70er Jahren mit der Band „King B“ genießen. Die Klassiker der 70er und 80er Jahre gibt es danach mit „Who of us“.

Rasenkonzerte in Gersthofen stehen an

Festival-Feeling im Grünen lautet das Motto der Rasenkonzerte in . Der Sportplatz der Naturfreunde lockt sogar Größen, wie etwa Wolfgang Ambros. Karten gibt es dieses Wochenende aber nur noch für Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet, die mit ihrer Canzoni Segrete Tour italienisches Feeling auf die Wiese bringen. Auch für „Eule findet den Beat“, ein Musiktheater für Kinder mit anschließendem Rasenfest gibt es noch Karten.

„Rock the Farm“-Metal-Festival in Langerringen

Headbangen und Gutes tun lässt sich am Wochenende beim „Rock the Farm“-Metal-Festival in verbinden. Von Freitagnachmittag bis Samstagabend bringen 10 Bands Stimmung in die Brauerei Matthesius. Das beste: Alle Einnahmen gehen an einen guten Zweck. Tickets gibt es beim Deutschen Haus oder Wirtshäusel in Langerringen oder online unter www.rockthefarm.de

In Dinkelscherben möchte ein etwas verrückter Rentner ein Irrenhaus besichtigen. In der Familienpension Schöller mit ihren schrulligen Bewohnern wird er fündig. Zumindest glaubt er das. Dabei zugesehen werden, kann ihm am Freitag, Samstag und Sonntag um 20 Uhr in der Philipp-Melanchton-Kirche. Die Theatergruppe Dinkelscherben inszeniert mit „Pension Schöller“ bereits ihr viertes Stück. Der Eintritt ist frei.

Theater Dinkelscherben Das Stück ist am 4., 5. und 6. August, jeweils um 20 Uhr in der Philipp Melanchthon-Kirche in Dinkelscherben zu sehen. Foto: Willibald Spatz

Weinfest der Faschingsfreunde Affaltern

Gefeiert wir am Samstag im Biberbacher Ortsteil Affaltern. Im Feuerwehrgerätehaus findet ab 18 Uhr das Weinfest der Faschingsfreunde Affaltern statt. Mit Hüpfburg und Cocktailbar wird dafür gesorgt, dass alle Altersgruppen auf ihre Kosten kommen.

Wer bei dem heißen Wetter seinen Badetag noch verlängern möchte, ist in Fischach richtig. Im Fischacher Naturfreibad findet am Samstag das Abendschwimmen statt. DJ „Blacksmith“ sorgt dafür, dass dabei auch gute Stimmung aufkommt.

Am Samstagabend hat das Freibad in Fischach besonders lange auf. Dann sorgt ein DJ für gute Stimmung. Foto: Marcus Merk

Die kulinarische Nacht in Bobingen

Feinschmecker freuen sich über die kulinarische Nacht in . Von italienischer dolce Vita bis bayerischen Schmankerln kann alles geschlemmt werden. Mit Wein, Cocktails oder Gin bleibt auch niemand durstig. Los geht es am Samstag ab 18 Uhr in der Hochstraße und Pestalozzistraße.

Zum traditionellen Mostfest lädt der Obst- und Gartenbauverein am Samstag ab 18 Uhr in die Mosterei. Neben Speisen und Getränken ist auch für musikalische Untermalung gesorgt mit den „Autenrieder 4 3 Blechmusikanten“.

In Welden dreht sich an diesem Wochenende alles ums Bier. Ab 18 Uhr ist am Samstag Biergartenbetrieb im Haus der Vereine. Für die gute Stimmung sorgt das Blasorchester Harmoniemusik Welden. Gekrönt wird der Abend vom Beer Pong Tunier. Um 20 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Können unter Beweis stellen.