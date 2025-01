Perchtenlauf, Theater, Konzerte - Tipps zum langen Wochenende

Noch nichts vor am langen Wochenende? Im Augsburger Land gibt es in den kommenden Tagen einiges zu entdecken. Unsere Redaktion hat Tipps zu Veranstaltungen am letzten Wochenende der Weihnachtsferien zusammengestellt:

am Maskenmuseum. Fast 50 tiergesichtige alte Masken, gekleidet in zottlige Pelze und behängt mit laut dröhnenden Glockengurten werden beim Umzug versuchen, die Kräfte der neu keimenden Natur tief im Boden fürs Neue Jahr aufzuwecken.

Perchtenlauf in Diedorf

Auf ganz andere Art verkleidet sind die Perchten, die am Sonntag ab 17 Uhr durch Diedorf ziehen. Los geht der

der aktuellen Faschingssaison gibt es am Samstag um 19.30 Uhr in Neusäß zu sehen. In der Stadthalle tritt dort die Showtangruppe der Narrneusia auf.

In der Mehrzweckhalle in Adelsried findet am Montag um 14.30 Uhr das Drei-König-Konzert des Musikvereins Bonstetten statt. Die musikalische Leitung übernimmt Anna Kapfer.

Das Neujahrskonzert „Fleur musicale“ ist am Samstag um 17 Uhr in der St. Adelgundiskirche in Anhausen zu hören.

Ein Weihnachtskonzert mit dem Vokalensemble „QuintenZirkel“ , findet am Montag um 15.30 Uhr in der Abteikirche in Oberschönenfeld statt. Der Eintritt ist frei.

„Swinging Christmas“ heißt es am Sonntag um 17 Uhr beim Konzert der Pfannschmidt Revival Band in Königsbrunn. Es findet in der Pfarrkirche Maria unterm Kreuz statt.