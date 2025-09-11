Volksfest, Sporttage, Vernissage: Am letzten Ferienwochenende ist viel geboten

An diesem Wochenende ist an Festen und Feiern einiges im Landkreis Augsburg geboten. Sommerfeste, Herbstfeste, Sporttage, Volksfest. Da ist für jeden etwas dabei - auch für die ganz Kleinen. Eine Übersicht

Diese Feste finden am Wochenende statt

Auf dem Volksfestgelände in Neusäß an der Georg-Odemer-Straße startet dieses Jahr zum 50. Mal das Neusässer Volksfest. Ab Freitag um 16 Uhr ist der Biergarten und Vergnügungspark geöffnet. Um 17 Uhr findet der Festumzug vom Maibaum zum Volksfestplatz statt und ab 18.30 Uhr gibt es Stimmungsmusik mit der Stadtkapelle Neusäß. Am Samstag öffnen der Biergarten und Vergnügungspark ab 11 Uhr. Ab dann findet auch die Kinder- und Jugendolympiade der acht Feuerwehren statt. Ab 18.30 Uhr spielt die Partyband S.O.S. Der Sonntag beginnt mit Weißwurstfrühschoppen ab 9.30 Uhr. Anschließend gibt es eine große Fahrzeugschau der Feuerwehr ab 11 Uhr auf dem Kauflandparkplatz und im Festzelt traditionelle Blasmusik mit der Stadtkapelle. Der italienische Abend startet um 16 Uhr, ab 17.30 Uhr spielen Domenico Salerno und seine Band Italo-Hits.

Das Sommerfest des SV Adelsried beginnt auf dem Sportplatz am Freitag um 19 Uhr mit einem Bierpong-Turnier. Am Samstag geht es mit den Fußball-Jugendturnieren weiter, ab 18.30 Uhr mit musikalischer Unterhaltung der Adelsrieder Musikanten. Die Waldmesse beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Anschließend gibt es Frühschoppen mit den Edenberger Musikanten ab 11 Uhr und ab 13 Uhr die Punktspiele der Herren.

In Ustersbach finden dieses Wochenende die Sporttage der TSV auf dem Sportplatz statt. Am Freitag beginnt um 21 Uhr die Zoiger Party. Sportlich geht es am nächsten Tag mit Fußballspielen um 13.30 Uhr und einem Völkerballturnier ab 16 Uhr weiter. Ab 20 Uhr beginnt der Festabend mit musikalischer Untermalung von Harmoniemusik Maingründel. Sonntag um 11 Uhr spielt zum Mittagessen das Jugendorchester des Vereins.

Der Italienische Abend der Stockschützen Bonstetten findet am Samstag um 17 Uhr in der Hasenbergstr. 8 statt. Bei schlechtem Wetter wird der Abend in den Bürgersaal verlegt.

Ein Besuch auf dem Festabend „500 Jahre Herrgöttle in Biberbach“ ist am Freitag möglich. Der Festabend findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule in Biberbach statt und wird musikalisch von Monika Gritsch und der Gruppe Saitenpfiff begleitet.

In Biberbach kann das Theaterstück „Resis Kabarett“ besucht werden

Das Theater „Resis Kabarett“ erzählt von skurrilen Beobachtungen aus dem Leben und von Humor und Lebensfreude. Das Kabarett kann am Samstag um 18 Uhr in der Aula der Grundschule in Biberbach besucht werden. Einlass ist ab 17 Uhr.

In der Stadthalle in Gersthofen findet am Samstag ein Galakonzert des Bezirksjugendorchesters statt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Ebenfalls am Samstag spielt ab 19.30 Uhr das Quartett Monostars ihr neues Album „Alles wollen nichts müssen“ in der WALDEN Kulturwirtschaft, Burgstraße 5, in Nordendorf.

Die Gemeinschaftsserenade der örtlichen Musikvereine und dem MGV Liederkranz findet am Sonntag um 18 Uhr zum Saisonabschluss auf der Seebühne im Naturfreibad in Fischach statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Verein sind erwünscht.

In Zusmarshausen veranstaltet die Pfarrgemeinde St. Martin/Gabelbach am Kirchplatz 4 das Konzert „Touch Me Lightly“ der Reihe OrgelPlus mit Georg Glasl an der Zither und Rien Voskuilen an der Orgel. Los geht es am Sonntag um 17 Uhr.

Im Rathausgarten, Fuggerstraße 50 in Schwabmünchen, findet am Samstag ab 19.30 Uhr „Sommer 100: Acoustic Revolution“ statt. Für Kinder gibt es am Sonntag ab 16 Uhr ein Kinder-Mittmachkonzert. Den Abend ausklingen lassen kann man ab 19.30 Uhr mit „eRsn’t fuNK, Rock.“ Sitzgelegenheiten sollten mitgebracht werden. Mehr Informationen gibt es hier: https://www.kultur-schwabmuenchen.de/event/sommer-100-acoustic-revolution/

Für Kunstliebhaber gibt es in Schwabmünchen eine Vernissage

Am Freitag um 19.30 Uhr findet die Vernissage „Erntezeit“ mit Arbeiten der Künstlerin Rita Maria Mayer von 1975 - 2025 statt. Bekannt ist die Walkertshoferin für ihre Keramik-Skulpturen. Veranstaltungsort ist das Kunsthaus in der Bahnhofsstraße 7 in Schwabmünchen. Ausgestellt sind die Werke bis zum 12. Oktober.

Diese Veranstaltungen finden draußen statt

Die Freibadsaison in der Gersthofer Gerfriedswelle, Sportallee 24, endet diesen Sonntag. Zum Saisonabschluss veranstaltet der TSV Gersthofen mit Radio Fantasy einen Arschbomben-Wettbewerb am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr. Eine Führung über den jüdischen Friedhof in Fischach ist am Sonntag um 11 Uhr möglich. Treffpunkt ist am Marktplatz.

Zum Jubiläum „100 Jahre Kolpingfamilie und zum 50 Jahre Kolpingjugend“ können Kinder und Erwachsene das Maislabyrinth in der Feldstraße, südliche Verlängerung der Greifstraße, in Bobingen erkunden. Ab Sonntag, 14. September bis zum 21. September, hat das Labyrinth von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Mit einem Laufzettel und Fragebogen gibt es außerdem die Möglichkeit einen Preis zu gewinnen. Weitere Termine sind für Gruppen von 15 Personen möglich. Anfragen erfolgen an info@kolping-bobingen.de.

Erwachsene können am Freitag um 16.30 Uhr in Stadtbergen bei einer Wildfrüchte-Wanderung „Ganz wild auf wilde Beeren“ mit Renate Hudak, heimische Sträucher, Früchte und ihre Verwendungsmöglichkeiten kennenlernen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Kindergarten Reiterweg. Die Veranstaltung ist kostenlos und wird vom Landschaftspflegeverband Augsburg Land organisiert.

Tag der offenen Tür des Augsburger Tierschutzvereins

Auf dem Gut Morhard, Landsberger Straße 144, in Königsbrunn, findet am Sonntag um 11 Uhr das Herbstfest und Tag der offenen Tür des Augsburger Tierschutzvereins statt. Für Unterhaltung sorgt das Volksmusikenesemble des Lechwertach-Orchesters. Ein vielschichtiges Programm erwartet Kinder und Erwachsene von Basteln, Eichhörnchen füttern, über eine Vernissage mit Werken von Karl-Heinz-Maar. Mit dem kostenlosen Shuttlebus kann ab 10.30 Uhr gefahren werden. Die letzte Rückfahrt ist um 16 Uhr.

