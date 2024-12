Weihnachtliche Atmosphäre, Big-Band und „Sternenweg“: Tipps zum Wochenende

Nach Einbruch der Dämmerung die Weihnachtszeit in der Natur erleben, über den Nikolausmarkt schlendern oder doch lieber Kasperltheater? Das und vieles mehr ist am Wochenende von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, im Landkreis möglich. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen:

Hier weihnachtet es im Augsburger Land:

Der Niklausmarkt in Königsbrunn findet dieses Jahr am zweiten Adventswochenende statt. Zwischen der Eisarena und dem Infopavillon wird es weihnachtlich. Am Samstag, 7. Dezember, ist der Markt von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

In Bobingen kann nach Einbruch der Dämmerung die Weihnachtzeit in der Natur erlebt werden. Der „Sternenweg“, eine ca. drei Kilometer lange Strecke, lädt täglich zum Begehen ein. Wichtig sind: eine starke Taschenlampe und festes Schuhwerk.

In Klosterlechfeld im Pfarrsaal Maria Hilf findet am Freitag von 15 bis 17 Uhr eine Krippenausstellung statt.

Die Adventsgeschichte: „Die vier Lichter des Hirten Simon“ wird am Sonntag um 11 Uhr am Kirchplatz in Lützelburg gelesen.

Wem dann doch mehr nach Märchen und Wichteln ist, der kann am Sonntag von 11 bis 21 Uhr in Neusäß auf den Märchenspaziergang mit Wichteln und Trollen gehen und anschließend auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt einen heißen Glühwein/Punsch genießen.

Musikalisch wird es am Sonntag auf dem Adventskonzert in Deuringen . Ein gemischter Chor und Singkreis sorgt in St. Gabriel für ein musikalisches Vergnügen.

Der Rathausplatz in Adelsried verwandelt sich am Samstag von 16 bis 21 Uhr in einen weihnachtlichen Markt.

Der Diedorfer Advent findet am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz an der Schmuttertalhalle in Diedorf statt.

In Neusäß ist der Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße ist Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Engerlmarkt beim Kloster in Thierhaupten hat an diesem Wochenende am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Im Hof der Familie Brem in Hirblingen ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr der Glühweinmarkt mit dem CSC Batzenhofen angekündigt.

Auf dem Rathausplatz in Gersthofen geht es am Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr mit dem Gersthofer Wintermärchen weiter.

Auch auf dem Alten Festplatz in Welden werden am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr die Stände des Christkindlesmarkt geöffnet.

Im Schloss in Wertingen stehen Glühwein und Co. an etwa 50 Ständen an diesem Wochenende am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr für die Besucher des Weihnachtsmarktes bereit.