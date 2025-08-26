Icon Menü
Verdienen Sie genug? Gehälter und Einkommen im Landkreis Augsburg im Vergleich

Landkreis Augsburg

Verdienen Sie genug? Gehälter im Landkreis Augsburg im Vergleich

Vollzeitbeschäftigte im Landkreis verdienen rund 700 Euro weniger als in der Stadt Augsburg. Große Unterschiede gibt es auch zwischen den Geschlechtern.
Von Philipp Kinne
    Wer in der Stadt Augsburg angestellt ist, hat im Mittel deutlich mehr Geld zur Verfügung als Arbeitnehmer im Landkreis.
    Wer in der Stadt Augsburg angestellt ist, hat im Mittel deutlich mehr Geld zur Verfügung als Arbeitnehmer im Landkreis. Foto: Arno Burgi, dpa (Symbolbild)

    Über Geld sprechen die meisten bekanntlich nur ungern. Vor allem, wenn es um das eigene Gehalt geht. Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur geben aber Einblicke in die Geldbeutel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis Augsburg. Die gute Nachricht: Vollzeitbeschäftigte im Augsburger Land haben im vergangenen Jahr mehr verdient als im Jahr zuvor. Doch es herrschen große Unterschiede.

