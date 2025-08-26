Verdienen Sie genug? Gehälter im Landkreis Augsburg im Vergleich

Über Geld sprechen die meisten bekanntlich nur ungern. Vor allem, wenn es um das eigene Gehalt geht. Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur geben aber Einblicke in die Geldbeutel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis Augsburg. Die gute Nachricht: Vollzeitbeschäftigte im Augsburger Land haben im vergangenen Jahr mehr verdient als im Jahr zuvor. Doch es herrschen große Unterschiede.
Landkreis Augsburg
