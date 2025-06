Weitere Baustelle und Einschränkungen in Neusäß

Im Rahmen der Baumaßnahme an der Mühlbachstraße in Ottmarshausen kommt es zu Verkehrseinschränkungen und bei der Zugänglichkeit der Grundstücke. Geplanter Start der Maßnahme ist am Montag, 7. Juli - sofern die Bauarbeiten an der Staatsstraße zwischen der Schmutter und dem Kreisverkehr Entlastungsstraße bis dahin planmäßig fertig sind. Wie berichtet, sanieren das Staatliche Bauamt und die Stadt Neusäß gemeinsam ihre jeweiligen Abschnitte auf der Straße zwischen der Schmutterbrücke und dem Kreisverkehr. Bisher war der Abschnitt zwischen der Brücke und dem Titania dran, in der kommenden Woche bis 4. Juli finden die Arbeiten vom Titania bis zum Kreisverkehr statt. Im betreffenden Zeitfenster wird der jeweilige Abschnitt komplett gesperrt.

Die Arbeiten an der Mühlbachstraße sind ebenfalls in mehrere Bauabschnitte mit jeweils unterschiedlichen Einschränkungen unterteilt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Erster Bauabschnitt (vor den Sommerferien): Bau der Wasser-Streckenleitung vom Mühlbach bis vor den Kreuzungsbereich „Talblick“. Der Busverkehr von Neusäß kommend wird über die Straßen Talblick, Aystetter Straße und Holzbachstraße zurück nach Neusäß geleitet. Der Straßenbereich wird in Fahrtrichtung einseitig mit Parkverboten versehen, die Kreuzungsbereiche werden beidseitig mit Parkverboten versehen. Die Haltestelle „Ottmarshausen, Schmutterbrücke“ steht wie gewohnt zur Verfügung.

Kein Busverkehr in den Sommerferien möglich

Der zweite Bauabschnitt folgt in den Sommerferien mit Bau der Wasser-Streckenleitung vom Kreuzungsbereich „Talblick“ bis zum Bauende am „Faulwinkelweg“. Durchführung von Wasser-Hausanschlussarbeiten und Oberflächenwiederherstellung im Bereich zwischen dem Mühlbach und dem südlichen Kreuzungsbereich „Gerstenstraße“. In diesem Zeitraum ist kein Busverkehr möglich.

Nach den Sommerferien erfolgt der dritte Bauabschnitt mit den Wasser-Hausanschlussarbeiten und Oberflächenwiederherstellung zwischen dem südlichen Kreuzungsbereich „Gerstenstraße“ und dem Bauende am „Faulwinkelweg“. Der Busverkehr von Hammel kommend wird über die Gerstenstraße geleitet. Hierzu wird die Gerstenstraße beidseitig mit Parkverboten versehen und als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Haltestelle „Hammel, Mühlbachstraße“ wird wie gewohnt bedient, zusätzlich wird Eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Mühlbachstraße 34 eingerichtet. (AZ)