Verlosung: Gewinnen Sie Karten für den Circus Zomania in Zusmarshausen

In Zusmarshausen macht von Freitag, 7. März bis Sonntag, 9. März, der Circus Zomania Halt. Neben Feuer-Schluckern, einer Wildwest-Show, Clowns und Luftakrobaten, ist auch für die Kleinsten mit einem Kindermärchen mit der Zeichentrickserie „Paw Patrol“ einiges geboten. Das beheizte Zirkuszelt ist aufgebaut in der Römerstraße auf der Wiese gegenüber vom Wertstoffhof.

Am Freitag und Samstag geht die 90-minütige Show jeweils um 15 Uhr los, am Sonntag heißt es ab 11 Uhr Manege frei. Am Freitag und Samstag ist Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise. Karten können unter Telefon 015223234353 reserviert werden.

Wir verlosen fünfmal zwei Eintrittskarten für den Circus Zomania. Schicken Sie uns eine Mail mit dem Stichwort „Zomania“ und Ihrem Namen an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden von uns informiert.

