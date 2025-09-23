In der kalten Jahreszeit läuft die Kultur in Gersthofen zur Hochform auf

Bevor Sie weiterlesen: Die Vorstellung in der Gersthofer Stadthalle von Comedy-Star Michael Mittermeier ist längst ausverkauft. Aber es gibt noch unzählige andere Optionen für einen tollen Kulturabend mit Musik, Schauspiel oder Kabarett. Viele bekannte Namen finden sich im Programm für die kommenden Monate. Wie das Kulturbüro der Stadt erklärte, habe sich Gersthofen einen guten Ruf erarbeitet, sodass es viele „Wiederholungstäter“ unter den Künstlerinnen und Künstlern gibt, die immer wieder gerne in die Stadthalle kommen - manche sogar schon seit Beginn vor 30 Jahren. Denn die Stadthalle feiert heuer Jubiläum. „Gerade im Jubiläumsjahr möchten wir zeigen, dass die Stadthalle Gersthofen nicht nur ein Ort für Kulturgenuss ist, sondern auch ein lebendiger und bedeutender Treffpunkt für die ganze Region“, so Kulturamtsleiter Uwe Wagner.

Schlager, Kabarett, Comedy und Konzerte

Mit einem vielfältigen Spielplan startet die Stadthalle in die neue Saison: Zu den Kabarett- und Comedy-Highlights zählen unter anderem der aus der „Anstalt“ bekannte Kabarettist Claus von Wagner (25. Oktober), Michael Mittermeier (12. November), Olli Dittrich alias Dittsche (22. November) sowie Verwandlungskünstler Wolfgang Krebs (11. Dezember). Während Michael Mittermeier zum ersten Mal in Gersthofen gastiert, ist Krebs einer derer, die seit Jahren immer wieder in der Stadthalle auftreten. Musikalisch reicht das Spektrum des Angebots von Jeanette Biedermann (28. November) über die Münchener Freiheit (30. Oktober) und Corvus Corax (27. Dezember) bis hin zum Ukulele Orchestra of Great Britain (12. Februar). Weitere große Namen mit einer riesigen Fangemeinde finden sich mit den Amigos (1. Oktober), Truck Stopp (3. Oktober), Heino (18. Oktober), Jürgen von der Lippe (16. und 17. Januar) und Reinhold Messner (1. März 2026).

Icon vergrößern Mit einem neuen Album gehen „Truck Stop“ auch nach über 50 Jahren wieder auf Tour. Foto: Stella Priess Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit einem neuen Album gehen „Truck Stop“ auch nach über 50 Jahren wieder auf Tour. Foto: Stella Priess

Wie Kulturamtsleiter Wagner bei einer Pressekonferenz sagte, sei die letztjährige Theater-Produktion der „Achtsam morden“-Serie so gut angekommen, dass man heuer auch den Nachfolger „Das Kind in mir will achtsam morden“ (20. September)wieder ins Programm genommen hat. Ebenso das Stück nach der Romanvorlage von Ferdinand von Schirrachs „Sie sagt. Er sagt.“ (1. November) oder „Transit Casablanca“ (13. Dezember).

Willi (will‘s wissen) und Heavysaurus für die Kinder

Doch die Stadthalle möchte für jedes Alter etwas bieten und daher könnten sich Familien unter anderem für diese Veranstaltungen interessieren: Willi Weitzels Live-Show (bekannt aus der erfolgreichen Kindersendung „Willi will‘s wissen, am 12. Oktober), die Dino-Rockband Heavysaurus (17. Oktober), die mit ihrem Song „Pommelsgabel“ auf Platz elf der deutschen Charts landeten, oder das musikalische Kinderstück „Wie Timmy Lust auf Musik bekam“ (9. November). Und natürlich: Alle lieben „Conni“- am 8. März gibt es das Musical dazu.

Ab Oktober startet außerdem die neue Reihe „Montags im Museum“ im Ballonmuseum Gersthofen mit Jazz- oder Klassik-Konzerten – ausgewählt von Wolfgang Lackerschmid (Jazz) und David Schöndorfer, Solo-Klarinettist der Augsburger Philharmoniker, (Klassik). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das neue Programm wird aktuell an über 1000 Auslagestellen verteilt – als PDF kann man es jederzeit auf der Website der Stadthalle Gersthofen herunterladen. Tickets gibt es wie immer im lokalen Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek Gersthofen, im Buchladen (Bahnhofstraße 8) und online unter www.stadthalle-gersthofen.de.