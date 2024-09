Gemeinsame Bergmesse auf dem Raggenhorn

Am Gipfelkreuz auf dem Raggenhorn fand die diesjährige Bergmesse der Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau mit der Pfarrei Weitnau statt, wo Violau‘s früherer Kaplan Biju Nirappel inzwischen als Pfarrer tätig ist. Die Messfeier hielt Pfarrer Thomas Philipp Pfefferer gemeinsam mit seinem Weitnauer Kollegen bei anfangs strahlend blauem Himmel ab. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Musikverein Blaskapelle Violau. Die Wiedersehensfreude war nicht nur bei der Messe deutlich zu spüren. Auch beim gemeinsamen Mittagessen in der Alpe Wenger Egg gab es zahlreiche Begegnungen alter Bekannter. Es wurde aber auch so manche neue Freundschaft geknüpft. (AZ)

Bergmesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenmünster-Violau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbundenheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis