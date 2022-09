Mit Blasmusik auf Wallfahrt nach Violau

Plus Etliche Musikanten und Musikantinnen pilgern nach drei Jahren Pause wieder nach Violau. Dort wartet ein Gottesdienst mit dem Ensemble Überzwerch und ein Standkonzert nach der Messe.

Drei Jahre lang hatten die Musikanten in Stadt und Landkreis Augsburg auf diesen Tag gewartet, denn 2020 und 2021 war ihre traditionelle Wallfahrt coronabedingt ausgefallen. Und nun, da sie endlich zum 24. Mal stattfinden konnte, stellten Kälte und Regen die Wallfahrer auf eine harte Probe.