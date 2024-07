Violau bekommt einen neuen Trinkwasserspeicher

Die Gemeinde Altenmünster plant einen neuen Trinkwasserspeicher in Violau, der die beiden stark sanierungsbedürftigen Saugbehälter in Neumünster und Baiershofen ersetzen soll. Diese Entscheidung traf das Gremium einstimmig, nachdem Geschäftsführer Harald Kienlein und Chefhydrauliker Tobias Wallinger vom Ingenieurbüro Kienlein aus Buch am Erlbach den Sanierungsbedarf, die möglichen Maßnahmen und die Kosten vorgestellt hat.

Helene Weinold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Violau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenmünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis