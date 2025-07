Störung bei Vodafone: 29 Haushalte in Gersthofen haben derzeit kein Telefon und Internet

Einige Vodafone-Kunden in Gersthofen haben seit Samstag keine Telefon- und Internetverbindung. Wie der Konzern auf Anfrage bestätigt, gibt es seit vier Tagen eine Störung in einem Teil des Glasfaserkabelnetzes in Gersthofen. Betroffen seien 29 Haushalte im Bereich Annastraße, Kolpingstraße und Schubertstraße. Sie können vorübergehend Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie nicht nutzen. Ursache ist laut Vodefone ein Anbindungsfehler: „Die unterirdische Zufuhrstrecke zu dem lokalen Verstärkerpunkt, über den diese 29 betroffenen Kunden versorgt werden, ist vorübergehend außer Betrieb“, so die Auskunft.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis