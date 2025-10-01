So gut tut es Senioren, Vögel zu beoachten

„Alle Vögel sind schon da“ heißt ein Projekt vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV). Dahinter steckt ein Präventionsprojekt für Seniorinnen und Senioren teils in stationären Pflegeeinrichtungen.

Seit 2017 stellt der LBV bayernweit in bisher 350 Senioreneinrichtungen Vogelfutterstationen auf und begleitet dies mit einem Einführungsvortrag sowie Informations- und Beschäftigungsmaterial für die Vogelbeobachtung. Jetzt startete das Projekt in der Sozialstation Meitingen mit einer Veranstaltung für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Tagesgäste. Nach einem Vortrag wurde die Futterstation im Garten der Senioreneinrichtung aufgestellt.

So kam das Präventionsprojekt nach Meitingen

Der bisherige Geschäftsführer der Meitinger Sozialstation, Jürgen M. Werner, hatte vor einem halben Jahr den Antrag für dieses Projekt eingereicht. Die Betreuung der Futterstation übernehmen künftig die Bewohner mit Unterstützung der Betreuungskräfte. In den ersten zwei Förderperioden von September 2017 bis Dezember 2021 haben 136 Einrichtungen daran teilgenommen, im Jahr 2022 und 2023 je weitere 80 Heime und 2024 60 Einrichtungen.

„Regelmäßige Vogelbeobachtung steigert das Wohlbefinden und die Lebensqualität der älteren in den Einrichtungen lebenden Mensch deutlich“, erklärte LBV-Referentin Kathrin Lichtenauer, die gemeinsam mit der Vogelbeauftragten Annette Rackl und der Meitinger Einrichtungsleiterin Nina Reichert das Projekt in Meitingen erläuterte.

Warum das Beobachten von Vögeln älteren Menschen hilft

Zudem wurde Material vorgestellt, das der LBV speziell für die Zielgruppe erstellt hat. Es ist mit einer großen Schrift, kontrastreichen Bildern und abwischbaren Oberflcähen für ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Auch über den wirtschaftlichen Hintergrund des Projekts wurde informiert. Herzstück war die Vorstellung der häufigsten Gäste, die an der Futterstation Nahrung suchen. Danach wurde gemeinsam die Futterstation gefüllt und in Sichtweite eines Beobachtungsfensters aufgestellt. „Viele ältere Menschen verknüpfen mit den Vögeln und deren Beobachtungen frühere Erinnerungen“, sagte Annette Rackl. Bei Demenzkranken könnten auch kognitive Ressourcen reaktiviert werden.

Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) ist 1909 gegündet worden und der älteste Naturschutzverband in Bayern. Aktuell hat er 115.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Der LBV setzt sich durch Natur- und Artenschutzprojekte sowie Umweltbildungsmaßnahmen für den Erhalt einer vielfältigen Natur- und Vogelwelt ein.