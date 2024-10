Gersthofer Volleyballerinnen verspielen Punkte

Am Samstag stand für die Bezirksliga Volleyballerinnen des TSV Gersthofen der zweite Heimspieltag in Folge an. Als Gäste durften die Gersthoferinnen die Aufsteiger aus der Bezirksklasse TSV Weißenhorn und TSV Sonthofen II begrüßen.

Gersthofen startete stark ins erste Spiel gegen Weißenhorn, setzte ihre Gegnerinnen mit einer konstanten Annahme und druckvollen Angriffen von Beginn an unter Druck und entschied die beiden ersten Sätze relativ ungefährdet mit 25:18 und 25:19 für sich. Jedoch zeigten sich bereits zu Mitte des zweiten Satzes vermehrt Unkonzentriertheiten, die die Gastgeberinnen nicht mehr in den Griff bekommen sollten. Die Annahme gelangte nur selten zu Zuspielerin Janina Grimmeißen, was den Spielaufbau erschwerte und somit die Angriffe zumeist ineffektiv blieben. Hinzu kamen vermehrt Aufschlagfehler. Auch mehrere Auswechslungen brachten nicht die gewünschte Wende und so verloren die Ballonstädterinnen die Sätze drei und vier mit 15:25 und 21:25. Erst im entscheidenden fünften Satz schien sich das Blatt noch einmal zu Gunsten der Gersthoferinnen zu wenden. Zügig gingen sie mit bis zu vier Punkten in Führung, nur um diese mit den altbekannten Fehlern zum 13:15 denkbar knapp zu verspielen. Mit dieser 2:3 Niederlage sicherten sie sich immerhin noch einen Punkt für die Tabelle.

Mit dem jungen Team aus Sonthofen standen die Gersthoferinnen einem Team aus dem BVV Leistungsstützpunkt gegenüber. Erneut startete Gersthofen souverän und ließ den Mädchen aus Sonthofen kaum eine Chance in ihr Spiel zu finden. Überragende Spielerin der Gersthoferinnen war erneut Mannschaftsführerin Janina Grimmeißen, die überall auf dem Feld präsent war - sei es in der Abwehr, im Zuspiel oder beim Block. Und wieder konnten die Gastgeberinnen die ersten beiden Sätze (25:14, 25:22) für sich entscheiden. Und wieder erstarkte der Gegner in der Mitte des zweiten Satzes. Im dritten Satz schien es als hätte Gersthofen seine komplette Gegenwehr aufgegeben, der Satz ging nach kurzen, schmerzvollen 18 Minuten mit 8:25 an Sonthofen. Auch wenn Gersthofen bis Mitte des vierten Satzes mit Sonthofen mithalten konnte, konnten die Gersthoferinnen auch diesen Satz nicht für sich entscheiden. Vor allem die schlechte Annahme und die vielen Aufschlagfehler brachten Punkt um Punkt für Sonthofen und selbst wenn man doch mal zum Angriff kam, waren diese nicht effektiv genug und konnten mit viel Einsatz seitens der Gäste abgewehrt werden. Der Satz endete 20:25. Im entscheidenden fünften Satz war dann endgültig die Luft raus und Sonthofen gewann 11:15 und somit 2:3. Auch hier konnten sich die Gastgeberinnen einen Punkt sichern. Das Spiel TSV Weißenhorn gegen TSV Sonthofen II endete 0:3 (25:13, 25:17, 25:19). (AZ)

TSV Gersthofen: Marinho da Silva van Rahden, Ballert, Kahrimanovic, Kücher, Wiedemann S., Dietz, Yenmis, Grimmeißen, Miller, Denk, Romano, Adam