Arztvortrag: Symptome und Behandlungsmöglichkeiten bei Frauenkrebs

Krebs ist keine Krankheit, die immer gleich abläuft. Die Entstehung, der Verlauf und die Gefährlichkeit sind unter anderem davon abhängig, welche Organe befallen sind. Damit befasst sich Prof. Christian Dannecker in seinem Vortrag „Frauenkrebs verständlich – für Interessierte, Angehörige und Mitdenkende“. Der Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Uniklinikum hält den Vortrag am Montag, 6. Oktober, im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe. Dabei geht es um fünf Krebsarten, die die weiblichen Sexualorgane betreffen und daher nur für Frauen von Bedeutung sind. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen.

Den häufigsten Krebs der Frauen, den Brustkrebs, will Dannecker dabei ausklammern. In sehr seltenen Fällen kann Brustkrebs übrigens auch Männer treffen. Der nächst häufigste Frauenkrebs ist der der Gebärmutterschleimhaut. Deutschlandweit gibt es etwa etwa 10.000 Fälle pro Jahr. Dann kommt der Eierstockkrebs mit rund 7500 Fällen, danach der Gebärmutterhals-, der Vulva- und der Vaginakrebs.

Die wichtigsten Symptome

Dannecker wird auf die wichtigsten Symptome eingehen, die auf diese Krebsarten hinweisen können: etwa Juckreiz an der Scheide, Genitalblutungen, und auch ein zunehmender Bauchumfang kann gelegentlich auf Eierstockkrebs hindeuten. Wichtig sind laut Dannecker Vorsorgemaßnahmen, wozu auch der PAP- und der HPV-Abstrich gehören. Der eine ermöglicht eine Zelluntersuchung, der andere ermittelt möglichen Befall mit humanen Papillomviren. Laut Dannecker gibt es eine HPV-Impfung, die Frauen in Anspruch nehmen sollten.

Im letzten Teil des Vortrags behandelt Dannecker Behandlungsmöglichkeiten von Frauenkrebs, die von der OP über Bestrahlung bis zur Systemtherapie reichen. Unter diesem Begriff werden die herkömmliche Chemotherapie sowie die Gabe gezielter Krebsmedikamente oder Immunkonjugate zusammengefasst.

Mit den Frauen ins Gespräch kommen

Dannecker kündigte an, seinen Vortrag frei zu halten, um die Besucher nicht mit zu vielen Informationen zu überfrachten. Er wolle lieber frühzeitig mit den Frauen über die Themen, die sie besonders interessieren, ins Gespräch kommen. Fragen stellen können Betroffene, deren Verwandte oder Bekannte oder Frauen, die einem Krebs rechtzeitig vorbeugen möchten. In der Ärztlichen Vortragsreihe der Volkshochschule ist es auch sonst üblich, dass sich an den Medizinvortrag eine Fragerunde des Publikums anschließt. Der Eintritt für den Vortrag im Bürgersaal kostet fünf Euro.