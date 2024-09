Nach Hochwasser: Edeka in Dinkelscherben bleibt noch Monate geschlossen

Der Dauerregen in der Region weckt Erinnerungen an die Katastrophe vor gut drei Monaten. Während der Landkreis diesmal bislang vom Hochwasser verschont bleibt, trifft es andere Regionen in Bayern und den angrenzenden Nachbarländern. Die Folgen des jüngsten Hochwassers im Augsburger Land sind aber noch immer zu spüren, etwa in Dinkelscherben. Dort bleibt der Edeka-Supermarkt weiterhin geschlossen, weil saniert werden muss. Geschäftsführerin Sabrina Klein berichtet, wie es weitergehen soll.

„Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr wieder eröffnen können“ Sabrina Klein, Geschäftsführerin des Edeka in Dinkelscherben

Sie leitet den Edeka-Markt erst seit gut einem Jahr. „Und dann kam das Hochwasser“, sagt Klein: „Uns hat das ziemlich heftig erwischt“, sagt die 40-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Supermarkt an der Ustersbacher Straße liegt direkt an der Zusam, die sich am ersten Juni-Wochenende in einen reißenden Fluss verwandelte. Das Wasser bahnte sich seinen Weg in den Markt, die Ware und große Teile des Gebäudes wurden zerstört. Einen Schaden, den Geschäftsführerin Klein auf über eine Million Euro schätzt. Einen Keller hat der Markt nicht, ansonsten wäre der Schaden wohl noch größer.

So sah es im Edeka kurz nach der Hochwasser-Katastrophe am ersten Juni-Wochenende aus. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Seither ist der Supermarkt geschlossen. Das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben, berichtet Sabrina Klein. Es sei davon auszugehen, dass die Sanierung noch Monate dauert. „Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr wieder eröffnen können“, sagt sie optimistisch. Die Arbeiten schreiten voran, doch noch ist unklar, wie viel Feuchtigkeit im Gebäude steckt. Das soll in den kommenden Tagen begutachtet werden. In den vergangenen Monaten wurde das Gebäude getrocknet. Klein hofft, dass das zum gewünschten Erfolg führt. Die Mitarbeitenden in der Filiale nutzen die Zeit für Schulungen.

Auch die Bäckerei Kurt in Dinkelscherben wird saniert

Renoviert wird in Dinkelscherben auch die Bäckerei Kurt (ehemals Café Kindler), die ebenfalls stark vom Hochwasser beschädigt wurde. Am Telefon berichtet der Eigentümer unserer Redaktion zuletzt, dass seine Tochter samt Schwiegersohn die Bäckerei wieder herrichten wird, damit der Pächter seinen Betrieb wie vor der Katastrophe weiterführen kann. Im besten Fall soll bereits Ende September wieder eröffnet werden. Aktuell verkauft der Pächter seine Backwaren aus einem mobilen Verkaufswagen vor der Bäckerei.