Welche Kommunen im Landkreis Augsburg nicht wachsen

Bevor die Corona-Pandemie kam, sagt Walkertshofens Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl, hatte sie jede Woche eine Anfrage von Menschen, die Baugebiete erschließen wollten, um ihr eigenes Heim zu errichten. 2020 entstand in Walkertshofen auch ein neues Baugebiet. Seit mehreren Jahren gibt es aber keine Anfragen mehr. Die Einwohnerzahlen stagnieren anders als in fast allen anderen Gemeinden im Landkreis Augsburg. Das liegt in Walkertshofen auch an Bauvorhaben wie Wohngebieten.

Knapp 263.000 Menschen leben laut Angaben des Landratsamtes zum 30. Juni 2025 im Landkreis Augsburg. Vor zehn Jahren waren es noch knapp 20.000 weniger. Das hat auch Folgen für die Gesundheitsversorgung. Manche Orte sind in den vergangenen zehn Jahren besonders gewachsen. In Gersthofen und in Schwabmünchen leben ungefähr 1800 Einwohnende mehr als vor zehn Jahren und in Neusäß sind es fast 1400 und in Stadtbergen an die 1000. Im Gegensatz dazu steht Königsbrunn, wo zurzeit 27.815 Menschen leben und damit 228 weniger als 2019. Auch Graben (26 weniger), Kleinaitingen (25) und Mickhausen (48) sind im Vergleich zu 2019 geschrumpft.

Auch in Walkertshofen schwanken die Zahlen etwas. Laut den Zahlen des Landratsamtes lebten zum 30. Juni 1150 Menschen dort, was vier weniger sind als 2015. Laut Bürgermeisterin Jungwirth-Karl, seien es im Oktober aber 1168 Einwohner, was etwas mehr ist als im Sommer 2015. „Wir haben wenig Fluktuation“, sagt sie und begründet das auch damit, dass es wenige Mietwohnungen gebe. „Die meisten Bürgerinnen und Bürger wohnen in eigenen Häusern.“ Seit 2020 gebe es zwar ein neues Baugebiet, dafür sei allerdings die Geburtenrate schlecht. „Ich weiß nicht genau warum, aber das ist mittlerweile schon wieder etwas besser geworden“, sagt sie. Dass die Zahlen in den vergangenen Monaten wieder gestiegen sind, liegt auch an 25 geflüchteten Menschen, die im Ort untergebracht sind. „Die merkt man im Miteinander natürlich nicht, nur in den Zahlen“, sagt die Bürgermeisterin und ergänzt, dass man auch im alltäglichen Leben generell keine Veränderungen an den Zahlen merke.

Königsbrunn schrumpft ebenfalls

Was bei den Zahlen auffällt: Im Norden und des Landkreises gibt es keine Gemeinde, die seit 2015 oder seit 2019 geschrumpft ist, im Norden sind es dagegen eine Handvoll. Der größte Ort der schrumpft ist Königsbrunn. Woran liegt das?

Eine eindeutige Entwicklung gebe es nicht, sagt Bürgermeister Franz Feigl. Laut den Daten des Einwohnermeldeamtes in Königsbrunn leben 2025 100 Menschen weniger in der Stadt, als im Vorjahr. Das liegt laut Feigl daran, dass etwas weniger Menschen zu- als weggezogen seien, und dass es mehr Sterbefälle als Geburten gegeben habe. Was aber auffällt: Laut Einwohnermeldeamt in Königsbrunn leben dort 2025 28.400 Menschen, laut den Zahlen des Landratsamtes sind es 585 weniger. „Das würde bedeuten, dass wir einige Leerstände in Häusern hätten, und die haben wir nicht“, sagt Feigl.

Das Landratsamt Augsburg bezieht die Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Dass es Differenzen zwischen den amtlichen Einwohnerzahlen und den Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden gebe, ist laut Amt nicht ungewöhnlich. Eine Differenz könne auch zustande kommen, wenn man nicht zwischen Haupt- und Nebenwohnsitz unterscheide. Das ist in Königsbrunn aber nicht der Fall. Eine unterschiedliche zeitliche Zuordnung könne ebenfalls zu Differenzen führen. Manchmal würden Personen in der Statistik erst zu einem späteren Zeitpunkt erfasst.

Landkreis Augsburg: Junge Menschen bauen weniger und ziehen nicht gleich in Häuser

Ein weiterer Grund für die fehlende Entwicklung ist, dass junge Menschen weniger bauen würden als früher. Dafür, dass es keine Anfragen für Bauplätze mehr gibt, hat Jungwirth-Karl, noch eine andere Erklärung als Corona: „Die Menschen können sich das nicht mehr leisten, früher wollten junge Menschen einfach bauen, seit Corona nicht mehr“ Die Inflation seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 habe auch dazu beigetragen, sagt sie. Ein Indiz dafür, dass sich das wieder ändert und auch Walkertshofen wieder wächst, sieht die Bürgermeisterin aber: „Es gab dieses und letztes Jahr auffällig viele Trauungen. Junge Menschen heiraten wieder, ich hoffe, das wirkt sich positiv aus.“

In Mickhausen nennt Bürgermeister Mirko Kujath den hohen Altersdurchschnitt als einen Grund für den ausbleibenden Wachstum. Auch seien, wie in Walkertshofen, die Mietwohnungen rar, weshalb junge Leute wegzögen. „Viele junge Menschen, wollen das Zusammenwohnen erst einmal ausprobieren und nicht gleich ein Haus kaufen oder bauen“, erklärt Kujath. Deshalb plane man nun ein Baugebiet für Mietwohnungen und möchte auch altersgerechtes Wohnen für Seniorinnen und Senioren ermöglichen.