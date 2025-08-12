Zwei Beispiele aus Biburg: Warum Bauvorhaben oft so lange dauern

Es sind Paradebeispiele dafür, wie lange Bauvorhaben in Deutschland dauern können. Seit rund fünf Jahren wollen zwei Bauherrn in Biburg ihr Bauland beziehungsweise ihren Betrieb entwickeln. Bisher wurden nur Stellungnahmen ausgetauscht – zwischen Behörden, Anwohnern und der Gemeinde. In einem Fall bremst das Landratsamt, im anderen gab es starke Bedenken von Anwohnern. Was auf beide zutrifft: Wegen der besonderen Lage hatte das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth Fragen und deutliche Hinweise. Es geht vor allem um Oberflächenwasser, das nachweislich auf beiden Grundstücken nicht ausreichend versickern kann.

