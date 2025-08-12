Icon Menü
Warum zwei Bauvorhaben in Diedorf so lange dauern

Diedorf

Zwei Beispiele aus Biburg: Warum Bauvorhaben oft so lange dauern

Einmal geht es um einen Gewerbebetrieb, das andere Mal um ein Wohnhaus. Was gleich ist: die Sorge vor einem Hochwasser und den Schutz davor.
Von Ruth Seyboth-Kurth
    • |
    • |
    • |
    Denis Letz (links, im Bild mit seinen Auszubildenden Lennart Heinz und Lucas Sailer) plant seit Jahren, seinen Metallbaubetrieb in Biburg zu erweitern. Nach fünf Jahren ist der Bauantrag jetzt genehmigungsreif.
    Denis Letz (links, im Bild mit seinen Auszubildenden Lennart Heinz und Lucas Sailer) plant seit Jahren, seinen Metallbaubetrieb in Biburg zu erweitern. Nach fünf Jahren ist der Bauantrag jetzt genehmigungsreif. Foto: Marcus Merk

    Es sind Paradebeispiele dafür, wie lange Bauvorhaben in Deutschland dauern können. Seit rund fünf Jahren wollen zwei Bauherrn in Biburg ihr Bauland beziehungsweise ihren Betrieb entwickeln. Bisher wurden nur Stellungnahmen ausgetauscht – zwischen Behörden, Anwohnern und der Gemeinde. In einem Fall bremst das Landratsamt, im anderen gab es starke Bedenken von Anwohnern. Was auf beide zutrifft: Wegen der besonderen Lage hatte das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth Fragen und deutliche Hinweise. Es geht vor allem um Oberflächenwasser, das nachweislich auf beiden Grundstücken nicht ausreichend versickern kann.

