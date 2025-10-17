Mehr als nur Kleidung: Das bietet das Sozialkaufhaus Welden

Egal ob Kleidung, Schmuck, Wäsche, Geschirr oder Spielsachen – im Sozialkaufhaus in Welden bekommen gebrauchte, aber noch gut erhaltene und saubere Sachen eine zweite Chance. „Bei uns darf jeder einkaufen, nicht nur hilfsbedürftige Menschen“, sagt Christa Kiefner von den insgesamt zehn ehrenamtlichen Mitgliedern. Die Artikel werden gespendet und kommen aus privaten Haushalten. Neben dem sozialen Aspekt gehe es dem Verein auch um Nachhaltigkeit, so Brigitte Kugelmann, erste Vorsitzende. „Durch die Weiterverwendung gebrauchter Gegenstände und Kleidung wird weniger Müll produziert und es spart Rohstoffe.“

Die Regale sind gefüllt mit Dingen, die zum Wegwerfen einfach zu schade sind. Und das zu einem Preis von gerade ein paar Euro. Weil sich der Laden über Spenden finanziert, geht der Erlös an gemeinnützige Vereine und mildtätige Zwecke.

Jeder und jede kann fündig werden

Das Angebot richtet sich an jeden. Für Teenager und Jugendliche ist auch zum Teil trendige Kleidung im Angebot. Auch kleine Haushaltsartikel für die Erstausstattung im neuen Appartement oder in einer Wohngemeinschaft kann bei ihnen erworben werden. Ein Besuch im Sozialkaufhaus lohnt sich immer, denn jede Woche kommt neue Ware zu ihnen. Sie wird sortiert und in die Regale geräumt. „Wir sind keine Entsorgungsstelle“, so die Verantwortlichen und weisen darauf hin, dass kaputte, verschmutzte oder verschlissene Sachen nicht abgegeben werden dürfen. Aus Platzgründen können Möbel oder größere Gegenstände nicht angenommen werden. Das gleiche gilt für Elektrogeräte. Die gespendete Waren, so bitten die sympathischen Damen, sollen auch nur zu den genannten Öffnungszeiten vorbeigebracht und nicht vor die verschlossene Tür gestellt werden. Zum Saisonwechsel gibt es sogar einen Schlussverkauf. Hier darf jeder Kunde eine Tüte voller Artikel für fünf Euro mitnehmen.

Öffnungszeiten: Das Sozialkaufhaus im Füreinander-Haus (Schloßstraße 5 in Welden) ist immer Mittwoch von 10 Uhr bis 12 Uhr und Freitag von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Da es kein Büro gibt, sind die Damen über E-Mail Sozialkaufhaus.Welden@web.de erreichbar oder persönlich zu den Öffnungszeiten.