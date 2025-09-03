Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Was Ellgau den Kindern im Ferienprogramm bietet

Ellgau

Kinder lassen in Ellgau kleine Kunstwerke entstehen

Wie das Gestalten von Nagelbildern Abwechslung in das Ferienprogramm in Ellgau bringt.
    • |
    • |
    • |
    Strahlend zeigen die Buben und Mädchen ihre aus Nägeln und Fäden entstandenen Kunstwerke. Mit ihnen freut sich Gruppenleiterin Lisa Hurler (mit Tochter Matilda auf dem Schoß).
    Strahlend zeigen die Buben und Mädchen ihre aus Nägeln und Fäden entstandenen Kunstwerke. Mit ihnen freut sich Gruppenleiterin Lisa Hurler (mit Tochter Matilda auf dem Schoß). Foto: Rosmarie Gumpp

    Das Angebot im Ellgauer Ferienprogramm lautete „Wir gestalten Nagelbilder“ - und Initiatorin Lisa Hurler freute sich über 20 teilnehmende Kinder. Für jedes Kind war ein Holzbrett vorbereitet, alle Buben und Mädchen konnten sich individuell entfalten. So entstanden Kunstwerke aus Nägeln und Fäden, beispielsweise Sterne oder Katzenpfoten. Beim Gruppenbild strahlten die teilnehmenden Kinder und zeigten stolz ihre individuell geschaffenen Nagelbilder.

    Hurler zeigte sich bestens gelaunt und lobte: „Die Kinder waren mit einer großen Begeisterung am Werk.“ (rogu)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden