Kinder lassen in Ellgau kleine Kunstwerke entstehen

Das Angebot im Ellgauer Ferienprogramm lautete „Wir gestalten Nagelbilder“ - und Initiatorin Lisa Hurler freute sich über 20 teilnehmende Kinder. Für jedes Kind war ein Holzbrett vorbereitet, alle Buben und Mädchen konnten sich individuell entfalten. So entstanden Kunstwerke aus Nägeln und Fäden, beispielsweise Sterne oder Katzenpfoten. Beim Gruppenbild strahlten die teilnehmenden Kinder und zeigten stolz ihre individuell geschaffenen Nagelbilder.

Hurler zeigte sich bestens gelaunt und lobte: „Die Kinder waren mit einer großen Begeisterung am Werk.“ (rogu)

