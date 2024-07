Was sich im Hirsch in Biburg tut

Den Bürgerinnen und Bürgern von Biburg und Diedorf ein Stück Heimat zurückgeben, das ist das Ziel der Peak Events Agentur Marquardt aus Untermeitingen, die jetzt tageweise den ehemaligen Gasthof Hirsch in Biburg mietet, wie Bürgermeister Peter Högg bestätigt. Zuletzt fand dort probeweise ein Frühschoppen mit Blasmusik statt. Wie berichtet, hatte der Gasthof Ende vergangenen Jahres seinen Betrieb eingestellt. Doch die Biburger wollten sich nicht damit abfinden, dass sie nun keinen Treffpunkt mehr haben. Die Vereine organisieren den Betrieb im Haus nun selbst.

Nicht nur Vereine können das ehemalige Gasthaus nun für ihre Zwecke mieten, wenn sie sich selbst um die Bewirtung kümmern. Auch Privatpersonen können dort Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeste veranstalten. Geschäftsführer Tobias Marquardt hat das Lokal jetzt in sein Veranstaltungskonzept aufgenommen und bietet die Bewirtung für mögliche Veranstaltungen an.

Eine Gruppe junger Fanzosen nutzt bald den Hirsch

Die Agentur wird aber auch selbst aktiv. Nach einem Probe-Frühschoppen vor ein paar Wochen soll es demnächst regelmäßig solch eine Veranstaltung am ersten Sonntag im Monat geben. „Mit dem langfristigen Ziel, diesen Frühschoppen jeden ersten Sonntag im Monat zu veranstalten, möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern in und um Diedorf ein Stück Heimat zurückgeben“, so Tobias Marquardt.

In den nächsten Tagen wird der ehemalige Hirsch zunächst aber ganz anders genutzt: Die Gemeinde Diedorf erwartet im Austausch mit ihrer französischen Partnergemeinde Bonchamp eine Gruppe Jugendlicher. Die werden sich in dem Gasthof als eine Art „Basislager“ einige Male mit ihren deutschen Partnerinnen und Partnern treffen.