Wegen Reißnägeln im Becken: Kneipp-Becken in Stadtbergen geschlossen

Die Kneipp-Anlage in Stadtbergen ist wegen akuter Verletzungsgefahr geschlossen. Wie das Ordnungsamt der Stadt mitteilt, wurden dort am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr etliche Reißnägel im Becken gefunden. Weil man nicht ausschließen kann, dass sich dort noch mehr der Nägel befinden, muss die Anlage bis auf Weiteres geschlossen bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Ordnungsamtes.

Ordnungsamt findet etwa 25 Reißnägel im Becken

Am Sonntagmorgen wurden die Polizeiinspektion Pfersee und die Stadtverwaltung darüber informiert, dass sich im Bereich des Kneipp-Beckens spitze Gegenstände befinden sollen. Eine Absuche durch den städtischen Ordnungsdienst ergab schließlich, dass auf den Grünflächen und im Wasser zahlreiche rund 2-Cent-Stück-große Reißnägel mit transparenter und im Wasser kaum sichtbarer Kappe lagen.

Icon Vergrößern Diese Reißnägel wurden im Becken der Kneipp-Anlage in Stadtbergen gefunden. Foto: Ordnungsamt Stadtbergen Icon Schließen Schließen Diese Reißnägel wurden im Becken der Kneipp-Anlage in Stadtbergen gefunden. Foto: Ordnungsamt Stadtbergen

Rund 25 Stück konnten zwar in einem ersten Schritt eingesammelt werden. Da allerdings nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich auf dem Gelände und in den Wasserbecken noch weitere dieser schwer erkennbaren Reißnägel befinden, wurde die Kneipp-Anlage bis auf Weiteres durch den Ordnungsdienst geschlossen. Ob sich jemand durch die Nägel verletzt hat, ist nicht bekannt.

Polizei sucht nach Hinweisen zu den Nägeln im Kneipp-Becken

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen möglicher vorliegender Straftaten aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich an die Stadt Stadtbergen oder die Polizeiinspektion in Pfersee unter 0821/323-2610 zu wenden. (kinp)