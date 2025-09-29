Mit welchem Führerschein darf man ein Gespann fahren?

Erst kürzlich wurde ein 42-Jähriger in Zusmarshausen mit seinem Fahrzeuggespann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Unterwegs war er mit einem Auto mit Anhänger. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE konnte er jedoch nicht vorweisen. Prompt ließ in die Polizei nicht weiterfahren. Das Gespann musste ein Bekannter des Mannes abholen. Gegen den 42-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Landkreis Augsburg
