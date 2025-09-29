Icon Menü
Welcher Führerschein erlaubt das Fahren eines Gespanns? Wichtige Regelungen und Ausnahmen im Überblick

Landkreis Augsburg

Mit welchem Führerschein darf man ein Gespann fahren?

Nicht immer ist klar, was der eigene Führerschein erlaubt und was nicht. Aber wer das nicht weiß, hat schnell Probleme mit der Polizei.
Von Lisa Bäuml
    Wissen Sie, ob Sie mit Ihrem Führerschein mit Gespann fahren dürfen? Ein Mann, der kürzlich in Zusmarshausen in eine Polizeikontrolle fuhr, wusste es nicht.
    Wissen Sie, ob Sie mit Ihrem Führerschein mit Gespann fahren dürfen? Ein Mann, der kürzlich in Zusmarshausen in eine Polizeikontrolle fuhr, wusste es nicht. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Erst kürzlich wurde ein 42-Jähriger in Zusmarshausen mit seinem Fahrzeuggespann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Unterwegs war er mit einem Auto mit Anhänger. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE konnte er jedoch nicht vorweisen. Prompt ließ in die Polizei nicht weiterfahren. Das Gespann musste ein Bekannter des Mannes abholen. Gegen den 42-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

