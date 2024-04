100 Feuerwehrleute sind bei Silobrand in Welden im Einsatz

Da das Ausmaß des Brandes am Samstag erst unklar war, rückte ein Großaufgebot auf dem Gelände eines Sägewerks an.

In Welden gab es am Samstag einen Großeinsatz für die Feuerwehren: In der Mittagszeit war ein Silo für Sägemehl aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten.

Das Feuer auf dem Gelände eines Sägewerkes in Welden ist kurz vor 13 Uhr ausgebrochen, teilt die Polizei Zusmarshausen mit. Da das Ausmaß des Brandes auf dem Betriebsgelände zunächst unklar war, wurde eine Vielzahl von Feuerwehren alarmiert. Vor Ort waren über 100 Feuerwehrleute der Wehren Welden, Zusmarshausen, Emersacker, Reutern, Wertingen und Gersthofen. Die Mannschaften aus Wertingen und Zusmarshausen unterstützten mit Drehleiter. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Wie die Feuerwehr Zusmarshausen mitteilt, wurde der Brand auf dem Silodach gelöscht, der Bunker geräumt und das Brandgut ebenfalls gelöscht.

Durch die Arbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Sägewerk verhindert werden. Doch der Schaden ist beträchtlich: Er wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Einsatzes kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. (kar)