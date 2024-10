40.000 Euro Schaden: Autofahrer wird schwarz vor Augen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf der Bahnhofstraße in Welden. Ein 48-jähriger Mann befuhr die Straße in Richtung Adelsried. Auf Höhe von Haus Nr. 23 wurde ihm laut Polizei plötzlich schwarz vor Augen. Er geriet in den Gegenverkehr, streifte dort zwei Fahrzeuge und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehr Welden übernahm die Absicherung der Unfallstelle und kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. (diba)

