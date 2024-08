Da war einiges geboten im Harmonischen Biergarten

Dieses Jahr war der Biergarten der Harmoniemusik Welden gleich an zwei Wochenenden hintereinander geöffnet. Am ersten August-Wochenende fand das BMW-Treffen mit vielen Oldtimer-Modellen statt. Das Bierpong-Turnier am Vorabend mit 16 Mannschaften hatten die „Kro Bro‘s“ gewonnen. Am Wochenende darauf eröffnete am Samstagabend das Blasorchester musikalisch das Festwochenende. Der Biergarten war gut gefüllt als die Rockband „The Critics“ auftrat. Am Sonntag spielte der Musikverein Reutern spielte zum Frühschoppen auf, am Nachmittag unterhielten die Staudener Holzschüttler die Gäste im Harmonischen Biergarten und wie in all den Jahren zuvor spielte zum Festabschluss noch einmal das Blasorchester der Harmoniemusik.

