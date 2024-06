Die Freiwillige Feuerwehr Welden feiert ihren 150. Geburtstag

Zum Jubiläum gibt es ab Freitag, 21. Juni, ein dreitägiges Fest mit Bieranstich, Umzug und Blaulichttag. Die Partyband Vollesbrett steht Samstag auf der Bühne im Festzelt. Hier das Programm.

Die Freiwillige Feuerwehr in Welden wird 150 Jahre alt. Das Jubiläum wird am kommenden Wochenende drei Tage lang gefeiert. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Los geht es am Freitagabend, 21. Juni, mit der Eröffnung des Festzelts um 17.30 Uhr. Kurz nach 18 Uhr heißt es dann "o'zapft is" im Festzelt, denn hier ist zur Festeröffnung auch gleich der Bieranstich geplant. Außerdem findet der Einzug der Fahnenabordnungen statt. Weiter geht es mit dem Abend der Betriebe und Vereine, den die Musikvereinigung Ziemetshausen musikalisch begleitet.

Am Samstag, 22. Juni, ist Blaulichttag auf dem Festplatz. Ab 14 Uhr sind spezielle Fahrzeuge der Feuerwehr zu sehen und Tauchcontainer der Berufsfeuerwehr. Die aktive Feuerwehr zeigt Showübungen und auch die Jugendarbeit will sich hier präsentieren. Im Festzelt findet derweil der Seniorennachmittag statt. Am Abend will die Partyband Vollesbrett für gute Stimmung sorgen. Los geht die Party um 19 Uhr.

Festumzug in Welden startet am Sonntag um 13 Uhr

Sonntagmorgen heißt es dann früh aufstehen, denn der Weckruf ist für 6 Uhr angesetzt. Um 8.30 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück, um 10 Uhr findet der Gottesdienst statt. Ab 11 Uhr herrscht Mittagsbetrieb rund um das Festgelände, während die Feierlichkeiten ihrem Höhepunkt entgegengehen: Um 13 Uhr beginnt der Festumzug. Auch ein Fahneneinzug ins Festzelt gehört dazu. Begleitet wird all das von der Musikvereinigung Welden. Danach, so etwa ab 17 Uhr, ist ein gemütlicher Ausklang der Feierlichkeiten vorgesehen. Dazu gibt es Musik vom Musikverein Reutern.

Während des Feuerwehrfestes in Welden sind einige Straße gesperrt

Wegen der Festlichkeiten muss mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden. So teilt das Landratsamt mit, dass die Ganghoferstraße, der Schloßhof und ein Teil der Fuggerstraße am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt sind. Die Umleitung verläuft über die Talstraße.

Am Sonntag, 23. Juni, sind zudem für den Festumzug ab 14 Uhr alle Zufahrten zur Umzugsstrecke für den gesamten Verkehr gesperrt. Das sind Wiesenweg, Talstraße, Schwarzbrunnenstraße, Hutstraße, Fuggerstraße, Hofstetterstraße, Mühlweg, Laugnastraße, Ganghofer Straße und Festplatz. Die Umleitung aus Lauterbrunn erfolgt über die Staatsstraße 2036 nach Emersacker, die Staatsstraßen 2034 und 2032 nach Welden und in umgekehrter Richtung. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Die AVV-Regionalbushaltestelle „Welden, Rathaus“ wird ab Samstag, 22. Juni, 14 Uhr, sowie den gesamten Sonntag, 23. Juni, wegen des Jubiläums nicht bedient.