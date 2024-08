Familien treffen sich zum Autos-Schauen auf dem Festplatz in Welden

Ein Fest für die ganze Familie, zumindest für all jene, die Autos mögen, war zum zweiten Mal der „BMW meets Classic“-Tag in Welden, veranstaltet vom BMW Club Augsburg. In diesem Jahr waren rund 300 Autos und andere Fahrzeuge aus allen Jahrzehnten auf dem Festplatz in Welden zu sehen. Wie es zu einem richtigen Festtag gehört, konnten sich Kinder auf einer Hüpfburg austoben und zudem war mit einer Versorgung von einer Cocktailbar bis zu regionalem Eis für alles gesorgt. (AZ)

