"Fun-Rallye": In sieben Tagen geht es von Welden nach Mallorca

Valentin Steinhart, Daniel Feldmeier (Mitte) und Tobias Kirstein (rechts) auf dem Col de la Bonette in Frankreich auf etwa 2500 Metern Höhe.

Plus Valentin Steinhart und seine Freunde sind auf dem Weg nach Mallorca. Während die meisten dafür in den Flieger steigen, sind jungen Männer in einem alten Seat unterwegs.

Von Lea Edinger Artikel anhören Shape

Die meisten Touristen fliegen auf die Insel Mallorca. Von Innsbruck aus dauert das gerade mal viereinhalb Stunden dauert. Valentin Steinhart und seine zwei Freunde (Namen) werden für diese Strecke etwas länger benötigen, denn sie haben sich auf etwas andere Art auf den Weg zu der beliebten spanischen Insel gemacht.

Mit der Auto-Rallye von Innsbruck nach Mallorca

Mit dem Veranstalter „Fun-Rallye“ haben sich die drei aus Welden mit einem selbst aufgepeppten Seat 900, Baujahr 1996, zunächst auf den Weg nach Innsbruck gemacht. Von dort startet die Rallye nach Mallorca gemacht. Die insgesamt 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in 27 Teams von zwei bis drei Personen aufgeteilt und seit Mittwoch unterwegs. In sieben Tagen fahren die Rallye-Mitglieder durch sieben Länder bis sie schließlich auf Mallorca ankommen. Dabei sei die Rallye kein Rennen oder eine geführte Sightseeing-Tour, sondern eine Reise, in der es um Freiheit, Teamgeist, Abenteuer und Wildnis, sowie Autos und hauptsächlich Spaß gehe, schreibt der Veranstalter auf seiner Website. „Fun-Rallye“ gibt es seit 2019. Seitdem gab es mehrere Rallyes, etwa nach Saint-Tropez oder Österreich.

