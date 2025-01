Fußgänger zerkratzt absichtlich ein Auto

Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in Welden ist offenbar eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden am Dienstagnachmittag aneinander. Der Autofahrer fuhr mit seinem Auto vom Kloster Welden in Richtung Lauterbrunner Straße. Auf der Strecke kamen im zwei Fußgänger (ein Mann und eine Frau) mit ihren beiden Hunden entgegen. Als der Autofahrer auf Höhe der Fußgänger war, schlug der Mann mit einem mitgeführten Stock gegen das Fahrzeug, berichtet die Polizei. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Personalien des Mannes sind nicht bekannt. Der Vorfall wurde im Nachhinein zur Anzeige gebracht. Zeugen, die Hinweise auf das Paar geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

