Welden

vor 49 Min.

Eine Institution in Welden: Die Gärtnerei Sandner schließt nach 70 Jahren

Plus Jahrzehntelang war der Familienbetrieb der Sandners eine Institution in Welden. Weshalb nun Schluss ist und was aus dem großen Gelände werden soll.

Von Anne Eberhard

Eduard Sandner steht vor einem seiner Gewächshäuser und deutet hinein. Tomaten in rot, grün und gelb wachsen darin, in vielen verschiedenen Formen. "Tomatengemüse, das ist meine Leidenschaft", sagt Eduard Sandner und lacht. Früher baute er über 30 Sorten hier an, in seiner Gärtnerei in Welden. Auch anderes Gemüse und Zierpflanzen wuchsen in den großen Gewächshäusern. Jetzt, Ende Juli, wären das zum Beispiel Stiefmütterchen gewesen, und auch die Weihnachtssterne wären schon im Topf. Doch heute sind viele der Hallen leer. Nach 70 Jahren schließt die Gärtnerei Sandner ihre Tore. Bis zuletzt haben sich die Betreiber neuen Herausforderungen gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen