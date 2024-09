Geparkter Mercedes wird angefahren

In Welden ist ein geparkter Mercedes angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto bereits am Montag, 26. August, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr vor einer Zahnarztpraxis in Welden von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Die Fahrerin des Mercedes bemerkte dies nach ihrem Arztbesuch. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (kar)

