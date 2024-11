Laugnataler Faschingskracher präsentieren ihr neues Prinzenpaar

Am Montag, 11.11. um 20.20 Uhr starten die Laugnataler Faschingskracher im Holzwinkelsaal in die fünfte Jahreszeit. Dann ist es Zeit, auf die vergangene Saison mit dem Prinzenpaar Natalie I. und Michael II. zurückzublicken. Außerdem werden die Tänzerinnen und Tänzer vorgestellt, die seit Wochen unter der Regie von Linda Weiß trainieren. Höhepunkt des Abends soll die Bekanntgabe des neuen Mottos und die Vorstellung des Prinzenpaares für die Saison 2024/2025 sein.

Der Faschingsmarathon beginnt am 11. Januar 2025 mit dem Galaball und dauert bis zum Faschingsdienstag, 4. März. Dazwischen können Faschingsbegeisterte noch am Samstag, 25. Januar, den Rosenball im Holzwinkelsaal besuchen und am Samstag, 8. Februar, zum Gardetreffen in den Holzwinkelsaal kommen oder am Sonntag, 9. Februar, zum Kinderball. Der große Umzug in Welden mit anschließendem Faschingstreiben im Zelt auf dem Neuen Festplatz ist am Samstag, 1. März, geplant.

Kartenvorverkauf ist am Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr im Holzwinkelsaal. Hier gibt es auch Karten für den Gala- und den Rosenball. (AZ)