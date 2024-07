Ludwig Ganghofer entdeckte das Waldbaden schon vor über hundert Jahren

Ludwig Ganghofer war nicht allein ein Verkaufsschlager unter den bayerischen und deutschsprachigen Autoren. Er beschäftigte sich vor mehr als hundert Jahren auch mit dem Thema Gesundheit - und war seiner Zeit zum Teil voraus, wie Ludwig Lenzgeiger bei einer Führung berichtete. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Werk des Heimatschriftstellers aus dem Holzwinkel.

Was können wir heute noch von Ludwig Ganhofer lernen?

Carolina Trautner, CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete, sowie Marc Löchner, Bezirksvorsitzender des GPA in Schwaben, hatte nach Welden auf den Ganghoferweg geladen. Neben Wissenschaftlern, Ärzten und Mitarbeitern in den unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens nahm auch der Vorsitzende des Ausschusses Gesundheit und Pflege des Bayerischen Landtages, Bernhard Seidenath, an der Wanderung teil. So diente diese nicht allein der Förderung der Allgemeinbildung und der Information über den „liebenswerten Lausbuben Ludwig“, wie Lenzgeiger Ganghofer vorstellte, sondern auch dem Austausch über gesundheitspolitische Themen.

Demgemäß war die Führung, die sich vom alten Festplatz in den Wald und über die Ludwig-Ganghofer-Hütte zurück zum „Rollewirt“ erstreckte, gestaltet und befragte das Leben des Heimatschriftstellers auf Ratschläge für eine gesunde Lebensführung heute .„Work-Life-Balance war für Ganghofer in vielerlei Hinsicht ein Fremdwort“, so Lenzgeiger, sondern ganz im Gegenteil habe dieser in seinem Leben Arbeit und Berufung verknüpft. Das Schreiben sei ihm nämlich immer „Teil seiner Selbst“ gewesen und ihm mithin laut eigenen Aussagen leicht gefallen. Ein Lebensziel und Freude beim Tun, ob in Arbeit und Freizeit, also das Erleben von Sinn, seien somit Ganghofers Rezepte gegen modernen „Burn-“ oder „Bore-out“.

Waldbaden war für Ganghofer eine Kraftquelle

Der Autor habe sich dagegen eigene Kraftquellen erschlossen, wie Lenzgeiger zeigte: „In der Coronazeit hat man das wieder entdeckt, was Ganghofer bereits lebte: Waldbaden, gewissermaßen ‚Digital Detox’ in der nahen Natur, in den Wäldern des Holzwinkels oder den Bergen.“

Ganghofer lebte den Lebenslauf eines Optimisten Ludwig Lenzgeiger, Ganghofer-Experte

Zentral seien für den Schriftsteller zudem die Familie, die glückliche Ehe mit der Jüdin Kathinka Engel, weshalb er bei den Nationalsozialisten nur wenig gut gelitten gewesen sei, und seine vier Kinder gewesen. Dies sei in Zeiten von Debatten um Einsamkeit als gesellschaftliches Problem ein profundes Gegenrezept. Gleiches treffe auf Ganghofers Offenheit für Austausch mit ganz unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten zu, von denen er nicht wenige selbst aktiv förderte, und seinen ehrenamtlichen Einsatz im Zuge der Gründung wie Führung der Münchner Literarischen Gesellschaft als Sprungbrett für junge Autoren. Damals wie heute seien also Familie und Vereinsengagement wirksame Gegenmittel gegen Weltschmerz gewesen.

Gesundheitshinweise aus dem Werk des Schriftstellers Ludwig Ganghofer erhielt der GPA Schwaben mit Bernard Seidenath, Ausschussvorsitzender im Bayerischen Landtag, (2. v.r.) und der Heimatabgeordneten Carolina Trautner (l., zweite Reihe) von Dr. Ludwig Lenzgeiger (l., vierte Reihe) auf dem Ganghoferweg in Welden. Foto: Ludwig Lenzgeiger

„Ganghofer lebte den Lebenslauf eines Optimisten“, stellte Lenzgeiger mit Blick auf den gleichnamigen Titel der Autobiographie fest, „und so gibt er uns heute in Zeiten von Depression als Volkskrankheit und zunehmenden psychischen Belastungen wertvolle Hinweise, wie mit Menschenliebe, Zuversicht, Selbstironie und einem Herz für die Heimat manche Krise überstanden werden kann.“ (AZ)