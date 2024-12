Mann verliert bei Betriebsunfall zwei Finger

Ein schwerer Betriebsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Welden. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 19-Jähriger dabei zwei Finger. Er versuchte offenbar bei einer laufenden Maschine eine Störung zu beseitigen. Dabei geriet er mit einer Hand in die Maschine. Dem Mann wurden zwei Finger abgerissen, heißt es im Bericht der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien die Finger soweit zerstört, dass sie nicht mehr gerettet werden können. (kinp)

