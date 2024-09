Mann verteilt nach Streit im Supermarkt Kopfnuss

Eine Kopfnuss erteilte ein bislang unbekannter Täter auf dem Nettoparkplatz in Welden am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr einem 62-Jährigen. Dieser konnte dem Angriff laut Polizei durch gute Reaktion ausweichen. Daraufhin versetzte den Täter dem 62-Jährigen einen Hieb mit dem Knie in den Unterleib. Der Geschädigte blieb dabei unverletzt. Auslöser für den Streit war eine Auseinandersetzung bei der Selbstbedienung für Backwaren.

Der 62-Jährige hatte den Täter darauf angesprochen, dass er die Backwaren doch mit einer bereitliegenden Zange aus den jeweiligen Fächern nehmen solle und nicht mit den bloßen Händen. Laut Polizei wurde der 62-Jährige daraufhin von dem schlecht deutsch-sprechenden Täter gefragt, was er von ihm wolle.

Nach dem Vorfall auf dem Parkplatz setzte sich der Täter in seinen Wagen und fuhr davon. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt. Nun laufen Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung. (diba)