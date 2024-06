Nach 93 Jahren ist Schluss im Kloster in Welden

Von Philipp Kinne - vor 19 Min.

In den 1930er-Jahren zogen die ersten Schwestern in das Kloster auf dem Theklaberg. Bald schon werden die letzten Schwestern ausziehen. Was wird dann aus dem Gelände?

Vor einigen Tagen feierten sie noch den 93. Geburtstag ihres Klosters. Doch bald müssen die Schwestern auf dem Theklaberg in Welden umziehen. Der Grund: Es fehlt an Nachwuchs, und die acht Schwestern sind mittlerweile in einem Alter, in dem das Kloster hoch oben auf dem Berg mehr und mehr zur Belastung wird. Läuft alles nach Plan, werden sie im kommenden Jahr als eigenständige Gemeinschaft in ein anderes Kloster nach Würzburg ziehen. Was wird dann aus dem geschichtsträchtigen Gebäude in Welden?

Schwestern geben Einblick in das Kloster in Welden

Diese Frage treibt auch Schwester Stefanie um, während sie durch das historische Gebäude führt. Unsere Redaktion empfängt sie in einem Raum für Besucher. Zwischen einer Wand steht ein Tisch, der den Bereich der Schwestern im Kloster von dem für Besucher trennt. Unserer Redaktion gibt die freundlich lächelnde Schwester dann aber doch einen kleinen Rundgang durch einige Teile des alten Gemäuers. Es finden sich einige Zimmer für Übernachtungsgäste. Alles ist ordentlich hergerichtet, obwohl mittlerweile nur noch selten Gäste empfangen werden. In einem Anbau an die Theklakirche findet sich ein großer Gebetsraum, in dem jede Schwester einen festen Platz hat. Mehrmals täglich kommen sie hier zusammen. Der Tagesablauf im Kloster folgt einer strengen Struktur. Jeden Morgen um 5.55 Uhr beginnt der Tag mit einem ersten, stillen Gebet. Nach einer Stunde wird dann gemeinsam gebetet – noch vor dem Frühstück. Der restliche Tag ist geprägt von weiteren Gebeten, Arbeitszeit und Stille. Geschwiegen werden müsse aber nicht, erklärt Schwester Stefanie. Allerdings: "Vor Geschwätzigkeit gilt es sich zu hüten", stellt sie klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .