Welden

18:00 Uhr

Unser Autor wollte Schafkopfen lernen – und ist kläglich gescheitert

Plus Der Heimatverein Welden bietet für das Kartenspiel einen Anfängerkurs an. Unser Reporter wagt den Selbstversuch – und bleibt lieber beim Uno.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

So schwer wird das ja nicht sein, denke ich mir, als ich die Einladung zum Schafkopf bekomme. Der Heimatverein Welden bietet einen Kurs für Anfänger an. Ich muss sofort an alte bayerische Wirtshäuser denken. An ältere Herren, die in einem verrauchten Hinterzimmer sitzen und Schafkopf spielen. Ein Kartenspiel, das ich nie wirklich verstanden habe. Höchste Zeit also, das nachzuholen. Ein Anfängerkurs wäre doch bestimmt lustig, denke ich mir. Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellen soll.

„Wer hat noch nie gespielt?“, fragt Peter Bergmeir vom Heimatverein Welden ein paar Tage später im Museumsraum der Grund- und Mittelschule Welden. Ein paar heben vorsichtig die Hand, auch ich melde mich. Ein paar Kommilitonen haben im Studium mal vergeblich versucht, mir Schafkopf beizubringen. Das ist einige Jahre her. Die meisten der zwölf Teilnehmenden scheinen hingegen mehr Erfahrung zu haben. Es ist ein bunter Haufen, der sich hier getroffen hat, um das bayerische Kartenspiel zu lernen. Die Jüngste geht noch zur Schule, der Älteste ist in Rente.

