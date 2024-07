Wenn Tore auch in der Kasse klingeln

Bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Fußball-Europameisterschaft wurde Jamal Musiala zum Torschützenkönig gekürt. Er und fünf andere Spieler (Harry Kane, Dani Olmo, Ivan Schranz, Cody Gakpo und Georges Mikautadze) hatten jeweils drei Treffer auf dem Konto. Über diese Ausbeute können die Torschützenkönige aus den unteren Ligen, die das Verbreitungsgebiet unserer Zeitung tangieren, nur lachen.

Tore sind das Salz in der Suppe. Tore geben dem Kick auf dem grünen Rasen den nötigen Kick. Tore bringen die nötigen Punkte, Tore sorgen für ein Weiterkommen in den K.-o.- oder Relegationsspielen. Dass Tore auch Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, zeigt die Torjäger-Aktion unserer Zeitung: Für jeden Treffer gibt es nämlich eine Prämie zu Gunsten der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Und eine spezielle Auszeichnung in Form einer Torjäger-Kanone, die am Samstag, 20. Juli, in der Halbzeitpause des Landesliga-Spiels SV Cosmos Aystetten gegen FC Kempten vergeben werden.

Und das Beste: Für jeden Treffer, den die Goalgetter der Saison 2023/24 erzielt haben, hat das Duo Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, und Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, eine „Einschussprämie“ ausgesetzt. Seit mittlerweile über einem Vierteljahrhundert begleiten sie diese Aktion, legen für jeden Treffer der Torschützenkönige drei Euro in die Kasse. In der Saison 2023/24 sind in dieser Region 393 Treffer erzielt worden, was einen Spendenbetrag von 1.179 Euro ergibt.

Dazu beigetragen haben Jonas Manier (SV Kicklingen/33 Treffer), Tobias Mahler (ESV Augsburg/32), Stefan Simonovic (SV Cosmos Aystetten/31), Sandro Sturm (BC Schretzheim II/29), Christian Unger (SpVgg Auerbach II/29), Sebastian Kinzel (SC Griesbeckerzell/28), Patrick Merkle (TSV Burgau/28), Leon Schuster (CSC Batzenhofen/25), Roman Große (Kissinger SC/25), Tarik Music (TSV Ziemetshausen/24), Julian Kania (1. FC Nürnberg II/24), Dennis Biber (TSV Ustersbach/22), Erkan Sevinchan (SV Türkgücü Königsbrunn II/20), Vedad Salihovic (KSV BiH Augsburg/16), Stefan Wegmann (SV Bergheim/13), Samuel Becker (TSV Haunstetten II/13).