Wertingen: Die Postler von einst haben sich viel zu erzählen

Wertingen

Die Postler von einst haben sich viel zu erzählen

Das Ehemaligen-Treffen des Fernmeldebaubezirks 28 Wertingen besitzt eine lange Tradition. Diesmal werden die Erinnerungen im Sportheim Roggden geteilt.
    Es gibt immer wieder viel zu erzählen und zu lachen, wenn sich das einstige Team des Wertinger Fernmeldebaubezirks 28 trifft. An der aktuellen Zusammenkunft im Sportheim Roggden nahmen 33 Ehemalige teil.
    Es gibt immer wieder viel zu erzählen und zu lachen, wenn sich das einstige Team des Wertinger Fernmeldebaubezirks 28 trifft. An der aktuellen Zusammenkunft im Sportheim Roggden nahmen 33 Ehemalige teil. Foto: Peter Heider

    Lang ist es her, als im beschaulichen Städtchen Wertingen ein Fernmeldebaubezirk seinen Sitz hatte. Vor nunmehr 31 Jahren wurde er aufgelöst. Mehrere frühere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der zur Deutschen Post gehörenden Dienststelle treffen sich aber bis heute einmal im Jahr zu einem geselligen Beisammensein, das mit großem Engagement von Helmut Wirth und Georg „Jockl“ Krakowka vorbereitet wird. Diesmal waren 33 Ehemalige im Sportheim des SV Roggden dabei. Krakowka sagt dazu: „Es ist immer wieder erfreulich, wenn wir viele lustige Geschichten und Anekdoten austauschen“.

    Für die Anwesenden wird bestens gesorgt

    Die beiden Organisatoren scheuen zur Freude des ehemaligen Teams Jahr für Jahr keine Mühe, um das Treffen bis ins kleinste Detail zu organisieren und die Einladungen auszusenden. Bei Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und knusprigen Hähnchen von Grillmeister Gebhard aus Roggden war für die Anwesenden bestens gesorgt. (Peter Heider)

