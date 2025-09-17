Die Postler von einst haben sich viel zu erzählen

Lang ist es her, als im beschaulichen Städtchen Wertingen ein Fernmeldebaubezirk seinen Sitz hatte. Vor nunmehr 31 Jahren wurde er aufgelöst. Mehrere frühere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der zur Deutschen Post gehörenden Dienststelle treffen sich aber bis heute einmal im Jahr zu einem geselligen Beisammensein, das mit großem Engagement von Helmut Wirth und Georg „Jockl“ Krakowka vorbereitet wird. Diesmal waren 33 Ehemalige im Sportheim des SV Roggden dabei. Krakowka sagt dazu: „Es ist immer wieder erfreulich, wenn wir viele lustige Geschichten und Anekdoten austauschen“.

Für die Anwesenden wird bestens gesorgt

Die beiden Organisatoren scheuen zur Freude des ehemaligen Teams Jahr für Jahr keine Mühe, um das Treffen bis ins kleinste Detail zu organisieren und die Einladungen auszusenden. Bei Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und knusprigen Hähnchen von Grillmeister Gebhard aus Roggden war für die Anwesenden bestens gesorgt. (Peter Heider)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!