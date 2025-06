Autos stoßen in Kreisverkehr bei Westendorf zusammen

In einem Kreisverkehr bei Westendorf ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen, berichtet die Polizei. Demnach fuhr eine 69-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Auto in den Kreisel an der Ausfahrt Meitingen-Nord. Dabei übersah sie den Wagen einer 67-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7500 Euro. (kinp)

