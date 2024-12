Defekter Reisebus bleibt auf der B 2 bei Westendorf liegen - Brand konnte verhindert werden

Aufgrund eines technischen Defekts an einem ausländischen Reisebus musste am Samstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr zur B 2 bei Westendorf ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, musste der Bus mit ca. 80 Reisenden an Bord auf der B 2 anhalten, weil die Bremsen im Bereich des hinteren rechten Reifens stark zu glühen angefangen hatten. Der Fahrer konnte einen Brand mit einem Feuerlöscher eigenständig verhindern. Die Passagiere verblieben unverletzt und konnten mit einem vom Reiseleiter organisierten Ersatzbus ihre Fahrt fortführen. Die B2 musste zeitweise komplett gesperrt werden, damit der Bus gefahrlos abgeschleppt werden konnte. (dav)

