Als Highlight der Unterrichtssequenz „Gemeinde“ durften Schülerinnen und Schüler der Grundschule Westendorf Mitbestimmung und Demokratie hautnah erleben. Im Sitzungssaal des Rathauses empfing Bürgermeister Steffen Richter die 17 Viertklässler, die sich wie in einer richtigen Gemeinderatssitzung im Kreis setzen durften. Die durchaus sehr persönlichen Fragen brachten das Gemeindeoberhaupt nicht aus der Ruhe. Ausführlich und mit viel Empathie beantwortete Richter die vielen Fragen zufriedenstellend. So waren sich die Schülerinnen und Schüler am Ende einig, dass sie sich schon auf die Bürgermeisterwahl im Jahr 2032 freuen, an der sie zum ersten Mal aktiv teilnehmen dürfen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.